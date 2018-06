Unfallvertuschung: Pkw als gestohlen gemeldet

Ein in St. Kanzian als gestohlen gemeldeter Pkw ist von der Polizei am Montag gefunden und gesichert worden. Es stellte sich heraus, dass der Diebstahl fingiert war, um einen Unfall zu vertuschen. Nun wird der Besitzer zweifach angezeigt.

Laut Besitzer wurde der schwarze Audi A6 in der Nacht auf 16. Juni in Seelach (Gde. St. Kanzian) gestohlen. Gefunden wurde der Wagen Montagfrüh in der Ortschaft St. Marxen (Gde. St. Kanzian) und mit einer Radklammer gesichert.

Schranken bei Parkplatz beschädigt

Nach umfangreichen Erhebungen erhärtete sich laut Polizei der Verdacht, dass der Diebstahl des Pkw fingiert gewesen sein könnte. Als der Besitzer neuerlich befragt wurde, gab er zu, dass er den Diebstahl erfunden hätte. Grund war die versuchte Vertuschung der Beschädigung eines Schrankens bei einem Parkplatz in Seelach.

Der Mann wird wegen eines Verkehrsunfalles mit Fahrerflucht bei der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt sowie wegen Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung und Sachbeschädigung bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.