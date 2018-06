Juwelier in Villach bestohlen

Am Montagnachmittag ist in der Villacher Bahnhofstraße ein Juwelier bestohlen worden. Die Polizei konnte die drei Täter nach kurzer Flucht fassen. Die jungen Männer erbeuteten Bargeld.

Die drei jungen Männer, es soll sich laut Information der Polizei um drei gebürtige Ungarn handeln, betraten gemeinsam das Juweliergeschäft in der Bahnhofstraße in Villach. Zwei Männer ließen sich dann von der Verkäuferin Modeschmuck zeigen und lenkten sie damit ab.

Dritter Mann brach Geldlade auf

Der dritte brach in der Zwischenzeit die Kassenlade auf und nahm Geld aus der Kassa. Danach flüchteten alle drei zu Fuß in die Innenstadt. Die Männer dürften einige hundert Euro erbeutet haben. Die Angestellte des Geschäftes alarmierte sofort die Polizei, eine Alarmfahndung lief an, auch der Polizeihubschrauber des Innenministeriums suchte nach den Tätern.

Nach kurzer Zeit können die drei in der Innenstadt aufgespürt und festgenommen werden. Sie werden verhaftet, momentan läuft gerade die Einvernahme durch die Polizei. Laut Auskunft der Beamten konnte die Angestellte des Juweliergeschäftes bereits alle drei Männer identifizieren.