Taucher fanden 78-Jährigen tot im See

Am Sonntagabend ist ein Pensionist aus Seeboden im Millstätter See ertrunken. Der Mann war Schwimmen gegangen, weil er nicht zurückkehrte, alarmierte seine Frau die Polizei. Er wurde wenig später leblos im See entdeckt.

Der 78-Jährige war gegen 17.20 Uhr bei der sogenannten Klotzlende, einem beliebten Steg in Millstatt, ins Wasser gegangen. Nach etwa 20 Minuten verständigte seine Frau die Einsatzkräfte, weil ihr Mann nicht zurückgekehrt war. Sofort wurden die Wasserrettung und auch die Feuerwehr alarmiert. Wenig später wurde der Mann ganz in der Nähe des Ufers von Tauchern bewusstlos im Wasser treibend entdeckt.

Wiederbelebung erfolglos

Die Helfer und auch der Notarzt des Rettungshubschraubers RK1 versuchten, den 78-Jährigen noch wiederzubeleben. Die Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Links: