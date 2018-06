Prozess: Kärntner Häftling tötet anderen Häftling

Ein Mörder, der einen anderen Mörder ermordet hat, muss sich ab Montag in Graz vor einem Geschworenengericht verantworten. Täter und Opfer stammen aus Kärnten. Der 33-Jährige hatte den 34-jährigen Mithäftling in Karlau mit einem Tischbein erschlagen.

Das Opfer dieser Bluttat war selbst im Oktober 2016 am Landesgericht Klagenfurt wegen Mordes verurteilt worden. Der 34-Jährige soll seine Freundin in einer Badewanne ertränkt haben. In der Haftanstalt Graz Karlau traf er dann im Juni 2017 in der gemeinsamen Zelle auf seinen späteren Mörder. Dieser, ein 33 Jahre alter Mann, der auch aus Kärnten stammt, war ebenfalls wegen des Mordes an seiner Freundin verurteilt worden. Er hatte die Frau im Jahr 2010 mit einer Axt erschlagen.

Tat heruntergespielt: Angeklagter verärgert

Die Bluttat an seinem Mithäftling begründete er damit, dass der 34-Jährige seine Tat heruntergespielt habe. Das habe ihn schon tagelang geärgert, bis er dann mit einem 70 Zentimeter langen Tischbein zugeschlagen und den Mithäftling getötet habe. Dem Täter droht bei einer Verurteilung wegen Mordes zusätzlich eine lebenslange Haftstrafe. Ob auch über eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher entschieden wird, ist noch offen.

Ermordeter hatte angeblich Angst vor Mithäftling

Der Ermordete soll schon Tage vor der Tat zu seiner Familie gesagt haben, dass er in eine andere Zelle verlegt werden möchte, da er Angst vor seinem Mithäftling habe. Das sagte der Anwalt der Familie. Der Leiter der Justizanstalt Graz Karlau wiederum sagte, er habe nichts von diesem Wunsch nach einer Verlegung gehört. Daher habe er auch nicht reagieren können.

In der Zelle, in der die Tat passiert ist, war noch ein dritter Häftling. Die Ermittlungen ergaben, dass er mit der Tat nichts zu tun hatte. Der Mörder sitzt mittlerweile in einer videoüberwachten Einzelzelle, vor dort wird er am Montag dem Geschworenengericht am Landesgericht für Strafsachen in Graz vorgeführt.

