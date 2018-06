16-Jähriger nach Überfällen gefasst

Ein 34 Jahre alter Mann aus Ferlach ist Freitagabend in Klagenfurt von zwei Unbekannten überfallen worden. Ein 16-Jähriger wurde als Tatverdächtiger ausgeforscht. Er dürfte für einen weiteren Raubüberfall verantwortlich sein.

Die beiden Männer versuchten gegen 23.00 Uhr dem Opfer das Handy zu rauben. Dem Ferlacher gelang es jedoch sich loszureißen und davonzulaufen. Die Täter verfolgten das Opfer. Ein Fahrzeuglenker beobachtete die Szene, hielt an und verständigte Polizei. Bei einer nachfolgenden Fahndung konnte ein 16 Jahre alter Klagenfurter in einem Lokal angetroffen und als Tatverdächtiger festgenommen werden.

Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass ein weiterer Raub in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf das Konto des Mannes gehen dürfte. In diesem Fall wurde ein 43 Jahre alter Fußgänger ebenfalls von zwei Unbekannten zu Boden geschlagen und ausgeraubt. Bei dem 16-Jährigen wurde Diebesgut sichergestellt. Der Mann wurde in das Polizeianhaltzentrum Klagenfurt gebracht. Die Ermittlungen waren am Samstagvormittag noch im Gange - mehr dazu in Überfall auf Passanten in Klagenfurt (kaernten.ORF.at; 15.6.16).