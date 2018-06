AK unterstützt Nachhilfe für Schüler

Knapp mehr als ein Viertel der Schulkinder braucht in Österreich Nachhilfe. Kärntenweit nehmen 192 Pflichtschüler in 53 Kursen das kostenlose Lerncoaching der Aarbeiterkammer in Anspruch. Ab August wird wieder die Sommernachhilfe angeboten.

Eltern bezahlten laut einer aktuellen Studie für die Nachhilfe ihrer Kinder pro Jahr 640 Euro. Hochgerechnet bis zum Schulschluss betragen die Gesamtausgaben der Eltern für Nachhilfe österreichweit in diesem Jahr mindestens 94 Millionen Euro.

Laut einer aktuellen von der Arbeiterkammer in Auftrag gegebenenen IFES-Studie unter Eltern gilt es in drei Gruppen zu unterscheiden: 147.000 Schüler bekommen bezahlte Nachhilfe, 78.000 unbezahlte Nachhilfe und 39.000 bekommen trotz Bedarf gar keine Nachhilfe.

Kurse in allen Gemeinden

Beim von der AK Kärnten initiierten Lerncoaching wird Nachhilfe in Mathematik, Deutsch und Englisch für Schüler der Neuen Mittelschule, Hauptschule, sowie der AHS-Unterstufe gefördert. Die Einheiten werden von den Kärntner Volkshochschulen abgewickelt, die langjährige Erfahrung zum Thema Nachhilfe mitbringen. Auch mit den Schulen in den Bezirken werde eng zusammengearbeitet.

VHS-Bezirksstellen Die Kärntner Volkshochschulen

Klagenfurt: 050 477-7012

Villach: 050 477-7100

Feldkirchen, St. Veit: 050 477-7601

Wolfsberg, Völkermarkt: 050 477-7500

Spittal, Hermagor: 050 477-7301

Laut Isabella Penz, der pädagogischen Leiterin der Kärntner Volkshochschulen, müsse ein Elternteil des Kindes die Arbeiterkammerumlage bezahlen und ein Haushaltseinkommen von maximal 3.000 Euro brutto dürfe nicht überschritten werden.

Das AK-Lerncoaching findet nicht nur in den Bezirksstädten, sondern auch in allen Gemeinden in ganz Kärnten in Kleingruppen mit vier oder fünf Kindern statt. Bei Bedarf werden die Kindern auch im Einzelcoaching auf die Prüfungen vorbereitet. Der mit 91 Teilnehmern größte Teil der Schüler kommt aus dem Bezirk Spittal/Drau.

Sommernachhilfe ab August

Laut AK bestätigen die neue Kursanfragen auch in den Sommer hinein den hohen Bedarf an Nachhilfe in Kärnten. Ab August gibt es auch heuer wieder die “Sommernachhilfe”. Nähere Informationen erhalten Sie bei den Kärntner Volkshochschulen und bei der Arbeiterkammer Kärnten.

Links: