Überfall auf Passanten in Klagenfurt

Ein 43 Jahre alter Fußgänger ist in der Nacht auf Freitag von zwei bisher unbekannten Tätern in Klagenfurt überfallen und beraubt worden. Eine Anrainerin beobachtete den Vorfall, die Täter flüchteten.

Gegen 1.20 Uhr wurde der Fußgänger in der Heinzgasse in Klagenfurt von zwei bisher unbekannten Tätern zu Boden geschlagen und mit mehreren Faustschlägen attackiert. In weiterer Folge wurden dem Opfer das Mobiltelefon und die Brieftasche gestohlen.

Eine Frau beobachtete den Überfall vom Fenster ihrer Wohnung aus, was die Täter bemerkten und flüchteten. Ein Passant rief die Polizei. Das Opfer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades im Gesicht und wurde in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Fahndung nach den Tätern verlief bisher negativ, die Ermittlungen laufen.