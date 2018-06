Timo Springer als neuer IV-Präsident fix

Timo Springer, Geschäftsführer der Springer-Maschinenfabrik in Friesach, ist am Donnerstag vom Vorstand der Industriellenvereinigung Kärnten zum neuen Präsidenten gewählt worden. Er folgt auf Christoph Kulterer, der im Mai das Amt nach sechs Jahren zurücklegte.

Der 52-Jährige leitet das Familienunternehmen Springer Maschinenfabrik GmbH gemeinsam mit seinem Bruder Gero. Produziert werden Maschinen und Förderanlagen für die Holzindustrie wie Rundholzplatzanlagen und Hobelwerke, Maschinen für die Schnittholzsortierung sowie Produktionsanlagen für die Weiterverarbeitung von Holz. Springer hat Jus studiert und jahrelang als Anwalt gearbeitet, bevor er 2003 ins Familienunternehmen einstieg. Er ist seit 2002 Mitglied der IV, seit 2014 sitzt er auch im Vorstand. Auch in der Wirtschaftskammer bekleidet er verschiedene Funktionen in der Sparte Industrie in Kärnten und auf Bundesebene sowie im Fachverband der Metalltechnischen Industrie.

IV/Johannes Puch

Kulterer bleibt in IV-Vorstand

Details der Übergabe der Präsidentschaft der Industriellenvereinigung Kärnten sollen am Freitag bekanntgegeben werden.

Springers Vorgänger, Christoph Kulterer, war für zwei Perioden Präsident der Industriellenvereinigung. Er entschied sich im Mai dagegen, noch einmal für dieses Amt zu kandidieren, da sein Unternehmen, Hasslacher Norica Timber, in den letzten Jahren enorm gewachsen sei und viel persönlichen Einsatz erfordere. Kulterer bleibt aber im Vorstand der IV Kärnten auf Landes- und Bundesebene - mehr dazu in Kulterer kandidiert nicht mehr als IV-Präsident (kaernten.ORF.at; 14.05.2018).