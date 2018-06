Infineon erforscht Industrie-Digitalisierung

Wie kann im Bereich der Mikroelektronik im digitalen Zeitalter effizienter gearbeitet werden? Dieser Frage geht Infineon Austria mit Sitz in Villach gemeinsam mit Partnern in sechs EU-Ländern nach. In das Forschungsprojekt fließen 47 Mio. Euro.

Unter dem Projektnamen „iDev 40“ geht es um Effizienzsteigerung in Zeiten der Digitalisierung. Projektziel ist es, sämtliche Prozesse in der Mikroelektronik-Industrie mit den Methoden der künstlichen Intelligenz zu automatisieren. Dabei sollen zum Beispiel manuelle Tätigkeiten, aber auch das Datenmanagement großteils von Maschinen übernommen werden.

Weiters soll erforscht werden, wie Entwicklungsprozesse in die digitale Welt überführt werden könnne. Wer die Digitalisierung richtig nutzt, macht die Entwicklung, Fertigung und Logistik schneller, flexibler und kostengünstiger, erklärt Infineon-Produktionsvorstand Jochen Hanebeck. Infineon ist bei dem Projekt federführend.

Infineon Austria

Auswirkungen auf Arbeitswelt im Fokus

Vorstandsvorsitzende Sabine Herlitschka setzt auf länderübergreifende Zusammenarbeit in der Forschung. Infineon Austria bringe mit seinem Villacher Standort in das Projekt sein Know-How als eines der forschungsstärksten Unternehmen in Österreich, sowie als Koordinator großer europäischer Forschungsprojekte ein. Laut Herlitschka gehe es auch darum, die Arbeitswelt 4.0 zu gestalten. Hanebeck: „Kreativität und Flexibilität menschlichen Denkens bleiben ein Erfolgsfaktor.“

Das Projekt ist auf einen Zeitrahmen von drei Jahren angelegt. Von den 47 Millionen Euro Budget sind knapp die Hälfte Förderungen - etwa von der EU und den Nationalstaaten. Österreich trägt 5,7 Millionen Euro bei.

