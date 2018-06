Bummeln ohne Ballast dank „City-Boten“

Die Villacher Innenstadt will mit einem zusätzlichen Angebot Kunden anlocken: Ab Freitag ist ein „City-Bote“ im Einsatz. Er bringt mit seinem Lastenfahrrad Einkaufstaschen nach Hause oder zu einem Innenstadt-Parkplatz.

Alle Kärntner Bezirksstädte haben mit demselben Problem zu kämpfen: Kunden wandern von den Geschäften in den Zentren an den Stadtrand oder ins Internet aus. Die Folge ist, dass die Innenstädte langsam aussterben. Diesem Trend versucht Villach seit Jahren gegenzusteuern. Eine der Ideen war, den Kunden ihre Einkaufstaschen abzunehmen, damit sie Lust haben, unbelastet vielleicht noch länger zu Bummeln.

Georg Moser ist der neue „City-Bote“. Er liefert Einkäufe mit einem elektrounterstützten Lastenfahrrad kostenlos nach Hause oder zu Parkplätzen rund um die Innenstadt.

ORF

Zwischen 10.00 und 17.00 Uhr buchbar Der City-Bote ist unter der Telefonnummer 0676 / 48 111 58 buchbar. Er ist zwischen 10.00 und 17.00 Uhr mit seinem Lastenfahhrad quer durch Villach unterwegs. Unklar ist, wie stark das Angebot angenommen wird, dementsprechend kurz oder auch länger werden die Wartezeiten ausfallen.

Schleppen war gestern

Egal ob Kunden oder Geschäftsleute, jeder kann den City-Butler telefonisch anfordern. Alexander Pesendorfer betreibt ein Schuhgeschäft in der Widmanngasse und erhofft sich mehr Geschäft durch das zusätzliche Serviceangebot. Es soll für Kunden das Einkaufen in der Altstadt angenehmer machen: „Ich hoffe, dass die Leute dann mehr einkaufen und dann entspannt weiter durch die Stadt schlendern. Sie können einen Kaffee trinken ohne auf 38 Pakete aufpassen zu müssen. Der Einkauf wird bequem nach Hause geliefert - so, wie das der Online-Handel auch macht.“

ORF

Für die Kaufleute oder die Kunden entstehen keine Kosten. Den City-Boten und das Lastenfahrrad finanziert das Villacher Stadtmarketing. Geschäftsführer Gerhard Angerer sagte, über den Sommer bis September laufe eine Testphase. Es sei durchaus vorstellbar, die Aktion während der Adventzeit fortzusetzen.

Manager für leere Geschäfte

Ein weiteres Thema, das Villach beschäftigt sind Leerstände bei Geschäften. Seit Anfang Juni kümmert sich der gebürtige Slowene Matjaz Lavtizar um die Standortentwicklung in Villach. Seine Aufgaben gliedern sich in mehrere Teilbereiche. So soll er etwa Ansprechpartner für die Händler sein, und bei Standortfragen unterstützen. Eine weitere Aufgabe ist die Beratung der Hauseigentümer in Immobilienfragen - mehr dazu in Manager für leer stehende Geschäfte in Villach.