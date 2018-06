25 Jahre praxisnahes Wirtschaftsstudium

Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Uni Klagenfurt feiert am Donnerstag ihr 25-Jahr-Jubiläum. Man orientiert sich in der Ausbildung an den Bedürfnissen der Wirtschaft und setzt auf viel Praxiserfahrung für die Studenten.

Was im Jahr 1993 mit einigen Professoren begann, entwickelte sich zu einer Fakultät mit fast 160 Mitarbeitern in Lehre und Forschung. Die Ausrichtung der Wirtschaftswissenschaften war mit dem schon zuvor an der Uni angebotenen Studium der angewandten Betriebswirtschaftslehre vorgezeichnet, sagte Dekan Erich Schwarz.

Praxissemester damals einzigartig

Das Praxissemester sei ein Alleinstellungsmerkmal in Österreich gewesen. Ein Erfolgsmodell, das man bis heute beibehalten habe, so Schwarz. Mit dem Praxissemester bekommen die Studierenden schon früh Kontakt zu möglichen späteren Arbeitgebern. Gleichzeitig erfährt die Universität durch die Arbeiten der Studenten viel über die Bedürfnisse der heimischen Wirtschaft.

Laut Schwarz sei das wichtigste, was man den Studierenden mitgeben wolle, sei die Problemerkennung und die Entwicklung von Lösungsansätzen. Die Liste erfolgreicher Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftswissenschaften ist lang, sagt der Dekan. Sie sind Leiter der Landesverwaltung, der Industriellenvereinigung oder Vorstände in Banken und anderen großen Unternehmen. Auch die Gründer von international erfolgreichen Startups wie Bitmovin studierten an der Uni Klagenfurt Wirtschaft.

Die erfolgreiche enge Zusammenarbeit mit den anderen Fakultäten in Klagenfurt, Kulturwissenschaft, technische Wissenschaft sowie Forschung und Fortbildung, werde fortgeführt, sagte Schwarz. Damit sei das Studium der Wirtschaftswissenschaften sehr bunt. Zunehmen werden noch englischsprachige Studien, die internationale Karrieren erleichtern sollen.

Link: