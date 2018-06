Gemeinsam Fußball schauen

In Kärnten kann man an einigen Plätzen die Spiele der Fußball-WM gemeinsam mit anderen Fans verfolgen. Das größte Public Viewing findet in Klagenfurt statt und bietet rund 3.000 Zuschauern Platz.

Am Neuen Platz in Klagenfurt werden neben einer Riesenleinwand auch internationale Gerichte und Getränke angeboten. Rund 3.000 Menschen finden hier Platz, es gibt Sitz- und Stehplätze. Veranstalter Manfred Drobesch sagt, alle 64 Spiele werden übertragen, es gebe zehn Gastronomiestände. Die Wirte hoffen auf ein gutes Geschäft.

ORF

Villacher Public Viewing wetterfest

Bei Camping Arneitz am Faaker See können 2.000 Zuschauer die Spiele verfolgen, auch hier gibt es Speisen und Getränke. In Villach setzt man nach negativen Erfahrungen bei der WM auf Wetterschutz und bietet das Public Viewing indoors an, in die Säle des alten Parkhotels. Einige hundert Zuschauer finden Platz, der Bambergsaal ist klimatisiert. Man könne in anderen Sälen auch Parallelspiele übertragen.

ORF

Mit Bieranstieg wird gerechnet

Die Hirter Brauerei in Hirt veranstaltet auf dem Betriebsgelände ebenfalls ein Public Viewing. In der Villacher Brauerei werden derzeit täglich 10.000 Kisten Bier abgefüllt, das ist mehr als sonst. Vorstand Thomas Santler sagte, man merke einen leichten Anstieg, der Absatz hänge aber auch vom Wetter ab.