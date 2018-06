Unwetter: Baumstämme fielen auf Auto

Am Dienstagnachmittag haben Unwetter besonders im Lavanttal wieder zu Feuerwehreinsätzen geführt. In Eberndorf fiel ein Baum auf ein Auto, die Lenkerin wurde eingeklemmt. In Bad Eisenkappel wurde das Vordach eines Altenheimes vom Sturm weggerissen.

Die 56 Jahre alte Autofahrerin aus Völkermarkt war am Dienstag gegen 17.00 Uhr auf einer Gemeindestraße in Edling,in der Gemeinde Eberndorf unterwegs, als ihr Auto plötzlich von Baumstämmen getroffen wurde. Windböen hatten einen Baum, der sich in neun Meter Höhe in zwei Stämme teilte, zerbrochen. Ein Stamm fiel auf die Motorhaube, ein zweiter auf das Heck des Wagens. Die Frau wurde im Auto eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Die erlitt einen Schock, blieb aber sonst unverletzt. Die 56-Jährige wurde von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht. Am PKW entstand Totalschaden.

20 Einsätze der Feuerwehren

Sturmböen mit Höchstgeschwindigkeiten über 100 km/h rissen das Blechdach eines Altenheims in Bad Eisenkappel herunter und schleuderten es gegen ein benachbartes Haus. Das Haus wurde beschädigt. Verletzt wurde niemand. Im Raum Wolfsberg, Völkermarkt und St. Veit an der Glan gab es bis zum frühen Abend etwa 20 Feuerwehreinsätze. Zahlreiche Bäume wurden umgerissen und verlegten Straßen. Auch die Packerstraße (B 70) musste im Bereich zwischen Twimberg und Preitenegg zeitweise gesperrt werden.

Während der letzten Wochen kommt es häufig zu heftigen Unwettern. Einem Mölltaler ist zu Beginn der Woche eine seltene Aufnahme von einem Wolkenbruch über dem Millstätter See gelungen - mehr dazu in Wetterphänomen: Wolkenbruch auf Video.