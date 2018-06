Arbeitsreicher Abend für die Polizei

Gewürgt hat ein 32 Jahre alter Mann seine Lebensgefährtin in Viktring. Betrunkene gingen auf die Polizei los und ein Traktor kippte im Kreisverkehr um. Es war ein arbeitsreicher Montagabend für die Einsatzkräfte.

Ein 32 Jahre alter Mann versetzte seiner Freundin in Viktring zunächst zwei Stöße und würgte sie anschließend. Die Frau flüchtete daraufhin in ein anderes Zimmer und schloss die Türe. Doch dem Mann gelang es, die Türe aufzureißen, woraufhin diese sogar aus den Angeln gerissen wurde. Die Frau verständigte mittlerweile die Polizei. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen. Die Frau klagte über eine Beule am Hinterkopf, hatte aber keine offensichtlichen Verletzungen. Eine Mitfahrt mit der Rettung verweigerte sie.

Betrunkene gingen auf Polizei los

Als zwei Polizeibeamte gerade am Benediktinerplatz in Klagenfurt auf Streife waren, näherte sich ihnen plötzlich ein 44 Jahre alter Mann. Dieser schrie die Beamten an und versuchte auf sie einzuschlagen. Da er sein Verhalten, trotz der Aufforderung der Polizisten nicht einstellte, wurde er festgenommen. Ein Alkotest verlief positiv, der Mann wird angezeigt.

Und auch in Villach hatte die Polizei viel zu tun. Beamte wurden zum Hauptbahnhof gerufen, wo randalierende Personen gemeldet wurden. Es handelte sich um einen Vater und seine Tochter, die miteinander stritten. Sie wurden in die Polizeidienstelle am Hauptbahnhof gebracht. Doch die 24 Jahre alte Tochter ließ sich nicht beruhigen und ging auf die Beamten los und beschimpfte sie. Sie wurde vorrübergehend festgenommen, ein Alkotest ergabe eine schwere Alkoholisierung.

Alkoholisiert mit Traktor umgestürzt

In einem Kreisverkehr in Einersdorf nahe Bleiburg ist ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Traktor umgekippt. Laut Polizei soll er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Beim Umkippen beschädigte der Traktor die Ortstafel von Einersdorf und einen Straßenleitpflock. Der 62-Jährige blieb unverletzt, ein Alkotest bei ihm verlief positiv. Der Führerschein wurde ihm abgenommen.