Neue Siegestrophäe bei Kärnten Läuft

Zum 17. Mal findet von 24. bis 26. August Kärnten Läuft statt. Neben altbewährten Inhalten auf und abseits der Laufstrecke wird es heuer neue Siegestrophäen geben. Diese werden von der Pro mente Lehrwerkstätte „Kretha“ hergestellt.

Cheforganisator Michael Kummerer rechnet bei der 17. Auflage von Kärnten Läuft insgesamt mit 7.500 bis 8.000 Teilnehmern an drei Tagen, wobei beim Halbmarathon am Sonntag 3.500 bis 4.000 Läufer am Start erwartet werden. Das Spitzenstarterfeld beim Halbmarathon soll weiter ausgebaut werden. Momentan gilt von den Stars Vorjahressieger Peter Kirui aus Kenia als Fixstarter. Weiter Top-Leute sollen laut Kummerer noch folgen. Mit dem Graz Marathon und dem Grazer Halbmarathon (11. bis 14. Oktober) gibt es heuer eine Kombi Wertung.

Daniel Raunig

Frauenlauf vor Rekordteilnehmerzahl

Beim Frauenlauf will der Organisator erstmals die 800-Teilnehmerinnen-Marke knacken. Der Frauenlauf geht heuer erstmals über die fünf Kilometer Distanz. Edith Zuschmann vom Club 261 bzw. internationalen Club 261 Fearless, einem seit sechs Jahren globalen Frauenlaufnetzwerk auf drei Kontinenten, teilte mit, dass im heurigen Jahr erstmals internationale Teams aus ganz Europa und Partner-Vereine aus Slowenien und dem Kosovo in Klagenfurt an den Start gehen werden. Für alle laufbegeisterten Frauen gibt es am 9. August um 18.00 Uhr im Seepark Hotel einen Vorbereitungslauftreff.

Das sportliche Programm wird wieder sehr vielseitig sein. Den Beginn der Laufveranstaltung bildet der Nightrun am Freitag. Dazu wird es wieder das Dogging für Mensch-Hund Duos geben, den Junior Marathon, den Bambini Sprint, und den Familienlauf.

Siegestrophäen von pro mente

2,2 Millionen Euro bringt das Event laut Berechnungen an touristischer Wertschöpfung. Laut Organsiator Michael Kummerer werde es auch eine neue Siegertrophäe von der Pro mente Tischler Lehrwerkstätte „Kretha“ geben. Tischlermeisterin und Ausbildungsleiterin Margret Rausch und Lehrling Sarah Kirnbauer stellten die 180 Holzpokale vor.

Zum Dogging-Bewerb teilte Evelyn Pekarek (Präsidentin TIKO) mit, dass prominente Laufpaare gesucht werden und es eine Hundewette geben werde. Zudem gibt es im Zielgelände einen fünf Stationen umfassenden Bewegungsparcours für die Vierbeiner. Los geht die 17. Auflage von Kärnten Läuft am 24. August ab 19.00 Uhr mit dem Nachtlauf.