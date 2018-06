Villach: PKW stürzte über Mauer in Seebach

Montagfrüh sind in Villach mehrere Feuerwehren zu einer Fahrzeugbergung gerufen worden. Der PKW eines Zeitungszustellers war über eine Mauer in den Seebach gestürzt. Die Handbremse war nicht angezogen.

Gegen 4.30 Uhr war ein 48-jähriger Villacher mit dem Austragen von Tageszeitungen im Bereich Landskron in Villach beschäftigt. Auf einer leicht abschüssigen Wohnungszufahrt in der Millstätterstraße vergaß er die Handbremse anzuziehen. Der PKW rollte weg. Das Fahrzeug durchbrach eine vier Meter hohe Stützmauer, stürzte in den darunter liegenden Seebach und kam am Dach liegend zum Stillstand.

HFW Villach/KK

Drei Feuerwehren im Beregeinsatz

Die Hauptfeuerwache Villach wurde gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Zauchen und Landskron von der Polizei zur PKW Bergung in die Millstätter Straße in Villach alarmiert. Mittels Kran eines Wechselladerfahrzeuges konnte der PKW aus dem Wasser geborgen und wieder auf die Räder gestellt werden. Die Bergung dauerte rund 30 Minuten. Der PKW wurde durch ein privates Abschleppunternehmen von der Unfallstelle gebracht.

HFW Villach/KK

Umweltgefährdung wurde verhindert

Eine Umweltgefährdung konnte durch den Einsatz der Feuerwehr vermieden werden. Im Einsatz standen drei Feuerwehren mit insgesamt neun Fahrzeugen und rund 45 Leuten sowie die Polizei Villach. Der Lenker blieb unverletzt. Knapp 400 Tageszeitungen konnten aber nicht ausgeliefert werden.