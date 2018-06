Ärtzte kämpfen um Leben von Sechsjährigem

In einem Strandbad am Faaker See ist Sonntagnachmittag ein sechs Jahre alter Bub im Wasser untergegangen. Der Bub wurde von einem Großaufgebot an Einsatzkräften in acht Metern Tiefe gefunden. Er wurde in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Kurz nach vier Uhr nachmittags ging bei den Einsatzkräften ein Notruf ein, ein Vater vermisste beim Strandbad Sandbank am Faaker See sein sechs Jahre altes Kind. Die Wasserrettung Faak am See leitete sofort eine Suchaktion ein und wurde dabei von der Feuerwehr Drobollach und der Hauptfeuerwache Villach unterstützt. Auch ein Polizeihubschrauber und Berufstaucher wurden alarmiert, eine eigene Schnorchelstaffel suchte die Stege und den Uferbereich ab. Die Feuerwehren Faak am See und Latschach übernahmen mit der Rettungshundebrigade die Suche an Land.

Aus acht Metern Tiefe geborgen

Erst nach mehr als einer Stunde fanden Taucher den regungslosen Körper des sechs Jahre alten Buben in acht Metern Tiefe. Das Kind wurde geborgen und den Rettungskräften übergeben, die sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begannen. Der Rettungshubschrauber RK 1 flog den Sechsjährigen ins Klinikum Klagenfurt, wo die Ärzte bis zur Stunde um das Leben des Kindes kämpfen. Laut Krankenhaus ist der Bub in einem kritischen Zustand.