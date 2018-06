Tankstellenangestellte mit Messer bedroht

Am späten Samstagabend hat ein Unbekannter eine Tankstelle in der St. Veiter Straße in Klagenfurt überfallen. Dabei bedrohte er eine Tankstellenangestellte mit einem Messer. Nicht zum ersten Mal wurde die Tankstelle Ziel eines Überfalls.

Bereits vor eineinhalb Jahren wird die Tankstelle in der St. Veiter Straße Ziel eines Überfalles. Nach umfangreichen Ermittlungen kann später ein 35 Jahre alter Arbeiter als Täter ausgeforscht werden - mehr dazu in Tankstellenräuber gefasst: Motiv Drogensucht. Der damals drogensüchtige Mann ist mittlerweile verurteilt worden.

Täter entkommt mit Beute

Am Samstagabend stürmte ein mit einer Kapuze und einem roten Tuch vermummter Mann kurz nach 22 Uhr in den Verkaufsraum. Er zwang die Angestellte mit einem Messer mit rund 20 Zentimeter Klingenlänge zur Herausgabe der Tageslosung. Der Täter riss das Geld an sich und flüchtete. Wie hoch die Beute des Mannes ist, wollte die Polizei nicht sagen. Eine Alarmfahndung in und rund um Klagenfurt blieb ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise. Der Mann soll jünger als 30 Jahre sein, er war mit einem schwarzen Kapuzensweater und blauen Jeans bekleidet, dazu trug er ein auffallendes rotes Tuch.

Link: