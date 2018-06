Nationalspieler aus Kamerun verpflichtet

Die Austria Klagenfurt hat die Verpflichtung eines kamerunischen Nationalspielers bekanntgegeben. Der 24 Jahre alte Ousseini Mounpain soll die Innerverteidigung der Violetten verstärken.

Ousseini Nji Mfifen Mounpain, so der vollständige Name des 24-Jährigen, wurde vor einem Monat erstmals in das A-Nationalteam von Kamerun berufen. Für sein Heimatland absolvierte er bisher ein Spiel. Er steht auch im erweiterten Kader für die Qualifikation zum Afrika-Cup 2019.

SK Austria Klagenfurt

Verstärkung für die Innenverteidigung

Ab sofort wird der Defensivmann aus Kamerun die Abwehr der Austria Klagenfurt verstärken. Dabei will er sich auch in das Schaufenster in Europa spielen. Zuletzt stand der 1,86 Meter große Kameruner beim FK Skopje in Mazedonien unter Vertrag. Mounpain ist die zweite Neuverpflichtung der Violetten für die kommende Saison Liga nach dem Angreifer Volkan Akyildiz von SCR Altach.

Trainingsauftakt in Waidmannsdorf

Am Dienstag erfolgt in Waidmanndorf der Trainingsauftakt für die kommende Saison in der neu geschaffenen Ersten Liga. Auf die Austria Klagenfurt warten durchaus hochkarätige Testpiele gegen Lok Moskau und Dinamo Zagreb.

Link: