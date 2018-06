„Die Seele steckt in diesen Bildern“

Unter dem Motto "Schwester. Bruder. Blume. Tier“ stellt die Galerie am Park in Wien noch bis 15.6. Arbeiten von neun Kärntner Künstlern aus. Sie stammen von Valentin Oman und Künstlern mit besonderen Fähigkeiten aus dem Atelier de La Tour in Treffen.

Blumen, Tiere, Menschenbilder. Unter den Bildern und Arbeiten, die in der Wiener Galerie am Park ausgestellt werden, finden sich viele verschiedene Motive. Zeitgleich werden in der Galerie Kunstwerke von Valentin Oman und von Künstlern mit besonderen Fähigkeiten präsentiert. „Es kommt auf die Aussage an, dass in der Kunst nicht nur Talent zählt, sondern auch der Ausdruck und das Preisgeben seiner Gedanken und Seele. Die Seele steckt in diesen Bildern“, so Luise Buisman von der Galerie am Park.

Oman: „Sehr starke Resultate“

Zu sehen sind auch eine Stele aus Valentin Omans bekannter Reihe „Ecce Homo“ und vier Arbeiten seiner neuen Serie „Triest“. Acht Künstler des Ateliers de La Tour zeigen ihre neuesten Werke. „Mit diesen Künstlern des Atelier de La Tour mitzumachen, das freut mich, weil ich die Resultate, die Arbeiten dieser Künstler sehr stark finde“, so Künstler Valentin Oman.

Berührende Kunst von Herzen

Jeder Künstler fand seinen eigenen Stil und entwickelte seine eigene Bildsprache. Das sind die Voraussetzungen, um im Atelier arbeiten zu dürfen. Am Ende ergibt sich eine Ausstellung, die zeigt, dass Kunst, die aus dem Herzen kommt, berührt. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis 15. Juni.

