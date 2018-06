Cobra stürmt Wohnung von Flüchtigen

Das Einsatzkommando Cobra hat zwei Männer aus Althofen festgenommen. Die beiden versuchten einen Bekannten mit einem Messer zu überfallen und in das Haus eines weiteren Bekannten einzudringen. Im Zuge der Verhaftung wurden auch Drogen und Waffen bei ihnen gefunden.

Am späten Freitagabend gingen die beiden Althofener, 27 und 29 Jahre alt, zunächst auf einen 21 Jahre alten Bekannten vor dessen Zuhause in St. Veit los. Mit vorgehaltenem Messer versuchen sie ihm das Handy zu stehlen, doch der Bekannte weigerte sich.

Mit dem Umbringen bedroht

Anschließend nötigten die beiden Tatverdächtigen ihren Bekannten mit dem Auto des 27-Jährigen zum Haus eines weiteren Bekannten zu fahren. Während der Fahrt schlug der 29-Jährige dem Fahrer mehrmals mit dem Messer auf den Hinterkopf und bedrohte ihn mit dem Umbringen. Nach der Ankunft gelingt es dem Opfer in das Haus des 21 Jahre alten Bekannten zu flüchten und die Tür zuzuhalten. Die beiden Tatverdächtigen versuchten sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus zu verschaffen, was ihnen aber nicht gelang. Anschließend flüchteten sie.

Waffen und Drogen sichergestellt

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden verlief vorerst negativ. Jedoch konnten die beiden Opfer die, ihnen bekannten, Verdächtigen benennen, sodass sie ausgeforscht werden konnten. In den Morgenstunden wurden der 27-Jährige und der 29-Jährige in einer Wohnung in Althofen vom Einsatzkommando Cobra festgenommen. Bei den beiden amtsbekannten Tatverdächtigen wurden auch Drogen und Suchtgiftutensilien sichergestellt.

Trotz eines aufrechten Waffenverbots gegen den 29-Jährigen stellten die Beamten auch zwei Messer und eine Gasdruckpistole sicher. Die beiden werden am Polizeiposten in St. Veit verhört und anschließend in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Das 21 Jahre alte Opfer erlitt Verletzungen am Hinterkopf und eine Schnittwunde an einem Handrücken, seine Wunden mussten im Krankenhaus St. Veit genäht werden.