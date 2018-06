Kloster Gurk wird Familienhotel

Neben dem Dom in Gurk gibt es nun ein neues Hotel: Die Diözese Gurk hat es im ehemaligen Kloster um fünf Millionen Euro errichtet. Betrieben wird das Hotel von der JUFA-Gruppe, die damit ihr fünftes Haus in Kärnten eröffnet.

Das neue Hotel im Stift Gurk soll mehr als ein Ersatz für das längst geschlossene Gästehaus St. Hemma sein: Einerseits soll es eine moderne Herberge für Pilger, Familien und Seminargäste sein, anderseits aber auch eine Belebung für den Ort und die Region. Zum Hotel gehören 45 Zimmer, ein Stiftscafe, ein Gewölberestaurant, mehrere Tagungsräume, Kinderspielplätze und ein Wellnessbereich.

Diözese: Größte Investition der letzten Jahrzehnte

Fünf Millionen Euro hat die Diözese Gurk investiert, sagte Stiftspfarrer Gerhard Kalidz: „Das ist das größte Investitionsvolumen der letzten Jahrzehnte. Ich bin überzeugt davon, dass die Heilige Hemma uns helfen wird, die Menschen hierher zu bringen. Und wenn sie einmal hier sind, kommen sie gerne wieder.“

Betreiber des neuen Stiftshotels ist die JUFA-Gruppe, die in Kärnten bereits Hotels in Bleiburg, auf der Hochrindl, im Gitschtal und in Knappenberg betreibt. Die Gruppe hat sich auf Familien spezialisiert und betreibt in Österreich, Deutschland, Ungarn und Liechtenstein 56 Hotels. Geschäftsführer Gerhard Wendl rechnet mit internationalen Gästen. Sein Ziel für Gurk seien rund 12.000 Übernachtungen pro Jahr. „Es werden sehr viele Familien hierherkommen und auch sehr viele Tagesgäste. Es war auch schon die erste Hochzeit hier in diesen historischen Räumlichkeiten“, sagte Wendl.

Eröffnung am Sonntag mit Festgottesdienst

Bis zu 14 neue Arbeitsplätze entstehen in dem neuen Hotel in Gurk. Auch Bürgermeister Siegfried Kampl zeigt sich zufrieden: „Jetzt haben wir die Möglichkeit, auch einmal einen oder zwei ganze Busse mit Gästen hier unter zu bringen.“ Kärntenweit hätten die JUFA-Hotels in Kärnten im Vorjahr 60.000 Nächtigungen erreicht, für heuer zeichne sich ein zweistelliges Plus ab, sagte der JUFA-Geschäftsführer. Offiziell eröffnet wird das neue Hotel am Sonntag um 10.00 Uhr mit einem Festgottesdienst im Gurker Dom.

