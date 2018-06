Mutmaßliche Serien-Autoknacker geschnappt

Die Polizei in Klagenfurt hat zwei Männer festgenommen, die etwa 80 Pkw-Einbrüche begangen haben sollen. Sie wurden geschnappt, als sie nach einem weiteren Einbruch flüchteten. In der Wohnung fand die Polizei Diebesgut aus älteren Einbrüchen.

In der Nacht zum Montag wurden zwei vorerst unbekannte Täter beobachtet, wie sie in Klagenfurt in einen Kombi einbrachen und mit zwei Scootern flüchteten. Sie hatten jeweils einen Rucksack bei sich. Bei einer eingeleiteten Fahndung wurden sie von einer Polizeistreife entdeckt. Die beiden versuchten zu flüchten, als sie die Polizeistreife sahen, konnten dann aber doch festgenommen werden.

Mehrere zehntausend Euro Schaden

Bei einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung eines der Verdächtigen wurden Diebesgut und Beweismittel von einigen bis April zurückreichenden Pkw-Einbrüchen gefunden. Den beiden 20 bzw. 21 Jahre alten Männern und einem weiteren 21-jährigen Klagenfurter konnte die Polizei eine Serie von etwa 80 Kfz-Einbrüchen, Diebstählen aus Kfz und Einbrüchen in Geschäftslokale in Klagenfurt-Stadt und Klagenfurt-Land nachweisen. Der von ihnen verursachte Schaden beträgt mehrere zehntausend Euro. Zwei der Männer wurden wegen Flucht-, Verabredungs- und Tatbegehungsgefahr in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Link: