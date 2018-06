Drogendealer bei Verkauf verhaftet

Ein 22-Jähriger ist in Klagenfurt beim Verkauf von Drogen von der Polizei beobachtet und festgenommen worden. Bei einer Hausdurchsuchung wurden Drogen, Waffen und Geld sichergestellt.

Der in Klagenfurt lebende Mann wurde schon am späten Abend des 24. Mai von Polizisten des Landeskriminalamts bei zwei Drogengeschäften beobachtet. Er verkaufte an Konsumenten Cannabiskraut, Kokain und Heroin.

Polizei

Die Festnahme des Mannes erfolgte mit Unterstützung eines Diensthundeführers. Bei den Ermittlungen des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt wurden dem 22-Jährigen weitere Suchtgiftverkäufe mit einem Verkaufswert von mehreren zehntausend Euro nachgewiesen, meldete die Polizei am Freitag.

Bei einer Hausdurchsuchung wurden Bargeld, ca. 150 Gramm Heroin, ca. 60 Gramm Kokain, ca. 110 Gramm Cannabiskraut, ein Messer und zwei CO2-Pistolen sichergestellt. Der Mann wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

