Schildkrötenliebe: Die Hoffnung stirbt zuletzt

Schon seit sechs Jahren sind Bibi und Poldi, zwei Riesenschildkröten aus Galapagos, die im Reptilienzoo Happ leben, nach 100 Jahren Partnerschaft getrennt. Im Zoo hofft man immer noch auf eine Versöhnung.

Als Bibi ihren Langzeitpartner nach 40 Jahren im Reptilienzoo Happ plötzlich attackierte, hatte Zooleiterin Helga Happ alle Hände voll zu tun, um die beiden zu trennen. Man versuchte zunächst eine Trennung auf Zeit, die wurde dann aber dauerhaft - mehr dazu in Schildkröten: „Scheidung“ mit 115 Jahren (kaernten.ORF.at; 7.6.2012). Happ sagte, es sei ihr völlig unerklärlich, wodurch die Aggression des Weibchens hervorgerufen wurde: „Sie haben an die 100 Jahre zusammengelebt, und von einem Tag auf den anderen hat sie genug gehabt von ihm.“

ORF/Peter Matha

1976 zusammen nach Kärnten gekommen

1976 kamen Bibi und Poldi aus dem Zoo Basel nach Klagenfurt, auch in der Schweiz hatten sie schon zusammengelebt. Poldi wird auf 140 bis 150 Jahre geschätzt, er musste sich an das Alleinsein erst gewöhnen. Er fand Ersatz in der Zuwendung seiner Pfleger und genießt es, gestreichelt zu werden. „Er wärmt sich in der Morgensonne auf, wartet dann auf sein Futter. Er bekommt Gras, Blätter und ein paar Tomaten.“

ORF/Peter Matha

Die Trennung war auch für den Zoo ein Problem, es musste ein neues Schildkrötenhaus neben das alte gebaut werden, so Happ. Dadurch verloren die Seychellen-Schildkröten ihr Revier und brauchten ebenfalls ein neues Haus. Das sei ein teurer Spaß gewesen, sagte Happ.

ORF/Peter Matha

„Bibi zischt und beißt in die Luft“

Eine Scheibe zwischen Bibis Revier und den Riesenschildkröten von den Seychellen soll Annäherung zu Artverwandten bringen: „Die Reaktion auf die Nachbarn ist aber sehr unfreundlich, sie (Bibi) streckt den Hals vor und zischt wie eine Schlange, beißt in die Luft. Sie verträgt vermutlich keinerlei Kontakt mehr zu Schildkröten.“ Happ räumte aber ein, dass Bibi die Nachbarn mit Poldi verwechseln könnte. Man gebe aber nicht auf und werde immer wieder versuchen, die beiden zu versöhnen.

ORF/Peter Matha

Weibchenattrappe für Poldi

Poldi, der von seiner Ex-Partnerin damals auch gebissen worden war, bekam eine Riesenschildkrötenweibchenattrappe. Sie kann aber eine echte Partnerin nicht ersetzen. Die Hoffnung auf Versöhnung stirbt zuletzt, auch wenn es nach Jahren der Trennung schlecht dafür aussieht, sagte Happ: „Sie wohnen Tür an Tür, wir können sie auch aufmachen. Aber die Bibi zischt immer noch, wenn sie ihn sieht. Wir sind also vorsichtig.“ Galapagos-Schildkröten können bis zu 180 Jahre alt werden. Es gibt also noch Chancen, dass Bibi den Trennungsgrund vergisst.

