Überflutungen in Bad St. Leonhard

Erneut haben am Donnerstag Unwetter zu Muren und Überschwemmungen geführt, besonders betroffen war das Obere Lavanttal. In Bad St. Leonhard wurden Straßen und Keller überflutet, auch die Bahnstrecke musste gesperrt werden.

Über Bad St. Leonhard ging am Nachmittag ein starkes Gewitter nieder, mehrere Gebäude wurden von den Wassermassen bedroht, einige Firmengebäude und Keller wurden überflutet. Die Obdacher Straße (B78) auf der Umfahrung Bad St. Leonhard musste nach einem Murenabgang gesperrt werden, auch die Stadtdurchfahrt wurde kurzfristig für den gesamten Verkehr gesperrt. Rund 50 Feuerwehrleute waren am Abend noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. In Kliening bei Bad St. Leonhard wurde eine Straße überschwemmt, wie ein Facebook-Video zeigt:

Kärntenweit 70 Feuerwehreinsätze

Betroffen waren auch die Bezirke St. Veit, Feldkirchen und Spittal, insgesamt gab es bis zum Abend in Kärnten rund 70 Feuerwehreinsätze. In Metnitz und auf der Flattnitz gab es Unwetteralarm, die Flattnitzer Straße (L63) musste vorübergehend gesperrt werden. In der Ortschaft Vorderkrems (Bezirk Spittal) trat ein Bach über die Ufer und überschwemmte die Gemeindestraße:

Überschwemmte Straße in Vorderkrems Video: Gerhard Roth

Erdrutsch nach Überschwemmung Video: Gerhard Roth

Die Innerkremser Landesstraße (L19) an der Landesgrenze zu Salzburg musste nach einem Hangrutsch ebenfalls gesperrt werden. Autofahrer müssen großräumig über die Katschberg-Straße (B99) oder die Tauernautobahn (A10) ausweichen.

Einsatzmarathon für die Feuerwehren

Seit Wochen absolvieren die Kärntner Feuerwehren einen Einsatzmarathon, auch für die kommenden Tage werden Unwetter erwartet. Am Mittwoch wurde Guttaring von Unwettern getroffen. Es gab großflächige Überschwemmungen, mehrere Keller mussten ausgepumpt werden. Straßen waren unpassierbar - mehr dazu in Überflutete Keller nach Starkregen.

