Teilnehmerrekord bei United World Games

Von 21. bis 24. Juni finden in Klagenfurt zum 14. Mal die United World Games statt. An der größten Jugendsportveranstaltung Europas nehmen fast 11.000 Jugendliche aus 40 Nationen teil, ein Teilnehmerrekord.

2005 fing es bescheiden mit rund 500 Jugendlichen an, so Veranstalter Herwig Rumpold. Damals habe man nur auf dem Neuen Platz gesportelt, mittlerweile gebe es mehr als 30 Sportstätten auch in Villach, Moosburg, Feldkirchen, St. Veit und Steindorf mit fast 11.000 Teilnehmern. „Die Stimmung kommt mit der Masse, es ist ein bisschen wie bei den Olympischen Spielen.“

Erstmals wird Eishockey gespielt

Dass die magische Grenze von 10.000 Teilnehmern übertroffen wurde, könnte auch daran liegen, dass erstmals Eishockeyspiele ausgetragen werden. Alleine dafür werden 40 Jugendmannschaften aus aller Welt anreisen. Auch der Bewerb Eisstockschießen wird in diesem Jahr erstmals ausgetragen.

Leichtathletik, Basketball, Feldhockey, Floorball, Handball, Eishockey, Eisstockschießen, Orientierungslauf, Rugby, Fußball, Schwimmen, Tennis, Volleyball

Abseits der sportlichen Herausforderung erwartet Sportler und Zuschauer ein vielseitiges Programm. Den internationalen Gästen soll auch die heimische Kultur, beispielsweise bei einem Kirchtag, nähergebracht werden. Wirtschaftlich profitieren viele heimische Betriebe und gesamte Region von den United World Games, so Rumpold. Bis zu 50.000 Nächtigungen könne man verzeichnen, weil auch viele Eltern mitkommen und selbst buchen.

„Vier Millionen Euro Wertschöpfung“

„Wir rechnen mit einer Wertschöpfung von rund vier Millionen Euro, der größte Profiteur sind Hotellerie und Gastronomie.“ Es gebe im Stadion einen Food-Court, wo Betriebe Speisen und Getränke anbieten, so Rumpold. Das Konzept United World Games soll weiterentwickelt werden, aus China gebe es etwa Interesse, österreichisches Ski-Know-how kennenzulernen. Eine Winterausgabe der Spiele ist also nicht ausgeschlossen.

Erstmals mit dabei sind Delegationen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und China mit 250 Teilnehmern. Auch Indien, Chile, Kenia und die Mongolei schicken Jugendliche. Erstmals findet 2018 zusätzlich zum dreitägigen Fußballturnier ein Eintagesturnier statt. Dadurch können mehr Kärntner Teams teilnehmen, 130 sind angemeldet. Neu ist auch eine Liveübertragung der Bewerbe im Internet. Die Eröffnungsfeier findet am 22. Juni ab 18.00 Uhr im Wörthersee Stadion statt.

