Bei Cobra-Einsatz Waffen und Drogen gefunden

Am Mittwoch ist die Wohnung eines 23-jährigen Klagenfurters von Polizei und Cobra durchsucht worden. Es wurden mehrere Waffen und Cannabis gefunden. Der junge Mann wird angezeigt.

Die Hausdurchsuchung fand statt, weil in der Wohnung Drogen vermutet wurden. Es bestand laut Bezirksinspektor Kurt Komarek von der Polizeiinspektion Annabichl auch wegen eines früheren Vorfalls mit einer Waffe ein behördliches Waffenverbot gegen den Mann.

Anzeige nach Waffen- und Suchtmittelgesetz

In seiner Wohnung in Klagenfurt wurden ein Kleinkalibergewehr, ein Luftdruckgewehr, ein Schalldämpfer und eine Kleinmenge an Cannabiskraut sichergestellt. Der junge Mann war laut Komarek kooperativ, er wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen Übertretungen nach dem Waffen- und dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Gehandelt habe er mit den Drogen nicht, hieß es.

An der Hausdurchsuchung nahmen Beamte der Polizeiinspektion Annabichl, des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt sowie des Einsatzkommandos Cobra teil.