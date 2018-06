Zwei Fälle von Fahrerflucht

In Völkermarkt und in Berg/Drautal sind Pkw-Lenker nach Unfällen geflüchtet. Im Drautal stürzte eine 16-jährige Mofalenkerin, weil ihr ein Pkw beim Überholen zu nahe gekommen war. In Völkermarkt fuhr ein Pkw mitten auf der Straße, hier stürzte eine Fahrradfahrerin.

Am Mittwochabend waren eine 59-Jährige und eine 53-jährige Frau aus Völkermarkt mit ihren Fahrrädern am Neudensteiner Radweg unterwegs. Sie kamen von Schloss Neudenstein und wollten in Richtung Draubrücke. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein schwarzer BMW mit Völkermarkter Kennzeichen auf dem Neudensteiner Weg in die Gegenrichtung.

Weil er zu schnell war und mitten auf der Fahrbahn fuhr, musste die 53-Jährige ihr Fahrrad zum äußerst rechten Fahrbahnrand lenken und bremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Dabei stürzte sie und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der Lenker des Pkws verringerte kurz seine Geschwindigkeit und fuhr dann, ohne anzuhalten in Richtung Schloss Neudenstein weiter. Die zweite Radfahrerin konnte zuvor ihr Fahrrad in ein Wiesenstück lenken und blieb unverletzt. Die Verunfallte wurde von der Rettung Völkermarkt erstversorgt.

Mofa zu knapp überholt

Einen zweiten Fall von Fahrerflucht gab es in Berg im Drautal. Am Mittwochabend war ein 16-jähriges Mädchen mit ihrem Mofa auf der Drautal Bundesstraße (B100) unterwegs. In der Gemeinde Berg wurde sie von einem bisher unbekannten Fahrzeuglenker überholt. Dabei dürfte der Pkw einen zu geringen Seitenabstand eingehalten haben, das Mädchen kam mit dem Mofa von der Straße ab, fuhr einige Meter auf dem Bankett und stürzte dann über die Böschung.

Die 16-Jährige konnte selbst aufstehen, wurde aber verletzt. Nachkommende Fahrzeuglenker leisteten Erste Hilfe und verständigten die Polizei. Ein zufällig am Unfallort anwesender Notfallarzt versorgte die Verletzte, die anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das BKH Lienz gebracht wurde. Das Mädchen konnte keine Angaben zu dem fahrerflüchtigen Fahrzeuglenker oder seinem Fahrzeug machen.