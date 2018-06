Neuerliche Überflutungen im Görtschitztal

Innerhalb weniger Tage ist am Dienstag das Görtschitztal zum dritten Mal von Unwettern heimgesucht worden. Starker Wind und heftiger Regen sorgten für überflutete Straßen und Keller. Auch zahlreiche Bäume wurden umgeworfen.

Besonders betroffen sind die Ortschaften Eberstein, Klein St. Paul, Hüttenberg und Guttaring. In der Gemeinde St. Georgen am Längsee wurden bis zu tischtennisballgroße Hagelkörner beobachtet. Die Feuerwehren standen am späten Nachmittag im Dauereinsatz.

Hagelkörner auf dem Golfplatz Dieses Video hat unser Kameramann Benito Oliva am Dienstagnachmittag auf dem Golfplatz St. Georgen am Längsee aufgenommen.

Eine weitere Gewitterfront erreichte am Abend den Wörthersee-Raum. Auch dort gingen Hagel- und Regenschauer nieder. Die starken Regengüsse sorgten für Überflutungen im Bereich des Klagenfurter Strandbades. Die Feuerwehr musste ausrücken.

ORF/Benito Oliva

Auch in Friesach und im Metnitztal gingen schwere Unwetter nieder. Es gab in diesem Bereich kleinräumige Vermurungen und ebenfalls zahlreiche umgestürzte Bäume.

Günther Missoni

Seit mittlerweile zehn Tagen hält das Wetter die Einsatzkräfte in Atem. Die Landesalarm- und Warnzentrale verzeichnete bis einschließlich Dienstag mehr als 400 Unwettereinsätze.