Großvater zu zwei Jahren Haft verurteilt

Ein heute 84 Jahre alter Mann soll 1994 seine damals fünf Jahre alte Enkelin schwer sexuell missbraucht haben. Er wurde am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt zu 24 Monaten Haft verurteilt, acht Monate davon muss er ins Gefängnis.

Die heute 29 Jahre alte Frau belastet ihren Großvater schwer. In der Erinnerung an jenen Tag vor 24 Jahren höre sie sich immer noch stumm schreien, sagte sie in ihrer per Video übertragenen Aussage aus. Sie sei von ihrem Großvater erst zu einem Gebet im Schlafzimmer gezwungen worden. Dann habe er ihr die Hose ausgezogen, und es sei zum Geschlechtsverkehr gekommen. Mit der Hand habe er ihr den Mund zugehalten.

ORF

Aussage regungslos verfolgt

Der - wie die Frau sagte - „schiache Grinser“ des Großvaters nach dem Akt komme ihr heute noch immer wieder vor Augen, wenn sie im Bett liege. Sie sei damals als Fünfjährige mit ihrem Bruder für einen Tag bei den Großeltern untergebracht worden, weil die Eltern ein Haus bauten. Der angeklagte Großvater der jungen Frau verfolgte die Aussage regungslos vor dem im Gerichtssaal aufgestellten Fernseher. Einmal klopfte ein Mitglied des Schöffensenats laut auf den Tisch mit dem Hinweis, der Angeklagte solle nicht einschlafen.

„Religion in Familie missbraucht“

Der heute 84 Jahre alte Pensionist aus dem Bezirk St. Veit stritt am Dienstag vor Gericht den schweren sexuellen Missbrauch und den Inzest ab, es sei nie zu diesem angeklagten Vorfall gekommen. Das mutmaßliche Opfer spricht in einem psychologischen Gutachten über ihre Familie von einem wörtlich „katholischen Sauhaufen“. In ihrer Familie würde die Religion dafür missbraucht, Regeln umzusetzen, die keine Regeln seien, sagte die junge Frau.

Töchter äußern ähnliche Vorwürfe

Die Familienverhältnisse scheinen zerrüttet. Zu seinen beiden Töchtern hat der Angeklagte seit Jahren keinen Kontakt mehr, lediglich zu seinen Söhnen. Ob ihn das nicht wundere, fragte Staatsanwältin Tina Frimmel Hesse. Er könne sich das nicht erklären, antwortete er. Die Staatsanwältin konfrontierte den Mann mit Vorwürfen seiner Töchter, die auch in die Richtung des sexuellen Missbrauchs gehen würden, aber mittlerweile verjährt seien.

ORF

Nach einer mehrstündigen Verhandlung wurde der 84-Jährige zu zwei Jahren Haft verurteilt, acht Monate davon wurden unbedingt ausgesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Sowohl der Angeklagte selbst als auch die Staatsanwältin haben Berufung angemeldet.