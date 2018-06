Polizist bei Kontrolle zu Boden geschlagen

Bei einer polizeilichen Kontrolle am Montag in Klagenfurt hat sich ein Nigerianer mit einer fremden Asylkarte ausgewiesen, außerdem wurde bei ihm Cannabis gefunden. Der Mann schlug einen Polizisten zu Boden, zwei Beamte wurden verletzt.

Gegen 13.30 Uhr wurde im Zuge von fremdenpolizeilichen Kontrollen auch ein 21-Jähriger überprüft. Dabei wies er sich mit einer fremden Asylkarte aus. Die Polizisten bemerkten aber, dass die Person auf dem Ausweis nicht mit dem Mann vor ihnen übereinstimmte. Bei der folgenden Identitätsfeststellung und der damit verbundenen Durchsuchung wurden bei dem Mann 12,7 Gramm Cannabis entdeckt.

21-Jähriger wehrte sich heftig

Der Verdächtige schlug daraufhin einen der Beamten mit einem Ellbogenschlag zu Boden. Ein weiterer Beamter konnte den Mann, der zu flüchten versuchte, am Oberkörper umklammern. Der so Festgehaltene versuchte, sich durch gezielte Schläge gegen den zweiten Beamten loszureißen. Er wehrte sich so heftig, dass Pfefferspray eingesetzt wurde. Daraufhin hörte der 21-Jährige auf, um sich zu schlagen. Nach kurzer Zeit versuchte er aber erneut, sich loszureißen und zu flüchten.

Bereits mehrmals abgeschoben

Nachdem ihm Handfesseln angelegt wurden, verlegten die Polizisten den Mann in das Polizeianhaltezentrum, um seine Identität zu klären. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn eine aufrechte Festnahmeanordnung besteht und er bereits mehrmals nach Italien abgeschoben wurde. Im Zuge der Amtshandlung wurden die zwei Beamten unbestimmten Grades verletzt und mussten im Unfallkrankenhaus behandelt werden. Der Nigerianer wurde angezeigt und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Links: