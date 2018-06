Neuer Chefredakteur von „Kärntner Monat“

Stefan Jäger ist neuer Chefredakteur beim „Kärntner Monat“. Der frühere Pressesprecher von Ironman Europe und Journalist übernahm das Szenemagazin. Am Dienstag war er zu Gast in der „Radio Kärnten Morgenshow“.

Stefan Jäger war jahrelang Redakteur der „Kleinen Zeitung“ und die vergangenen sieben Jahre als Kommunikationschef des Ironman Europe weltweit unterwegs. „Es waren sieben schöne Jahre, mit vielen Erfahrungen und einigen harten Lektionen“, erzählte er bei Mike Diwald in der „Radio Kärnten Morgenshow“.

ORF

Familie war ausschlaggebend für Berufswechsel

Die vielen Flugstunden und Reisen wurden dem Familienvater dann doch zu viel. „Irgendwann sehen alle Flughäfen gleich aus. Als dann noch mein Sohn mich fragte - ‚Papa, warum bist du so selten da?‘ -, wusste ich, ich muss etwas tun.“ Jäger wollte zurück zu seiner Familie nach Klagenfurt. Ausschlaggebend seien aber nicht nicht nur seine Ehefrau und sein kleiner Sohn gewesen, sondern auch die Regel, dass „man alle sieben Jahre etwas anderes machen sollte“.

ORF

„Will gutes Produkt abliefern“

Als Chefredakteur des „Kärntner Monat“ wolle er künftig da und dort an den richtigen Schrauben drehen. „Ich werde versuchen, mit meinem kleinen Team ein gutes Produkt abzuliefern.“ Auch in Kärnten gebe es spannende Geschichten, denn „irgendwann merkt man, dass die große, weite Welt auch sehr klein ist“, so Jäger.