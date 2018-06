Keine Sponsorgelder: FC St. Veit in Konkurs

Der Fußballverein FC St. Veit/Glan ist in Konkurs. Der gemeinnützige Verein ist mit mehreren zehnttausend Euro verschuldet. Der Spielbetrieb wurde eingestellt. Als Grund wurden ausgebliebene Sponsorgelder angegeben.

Der Verein FC St. Veit an der Glan wurde vor fast 70 Jahren gegründet, Gründungstag war der 1. Februar 1950. Der Traditions-Fußballverein hat sportlich gute und erfolgreiche Zeiten erlebt. Höhepunkt war die Bundesligateilnahme in der Saison 1983/84. Insgesamt elf Jahre spielte der FC St. Veit im Profifußball in der 2. Division. Zwischen 2014 und 2016 wurde der Verein in FC Alpe Adria umbenannt. Seit Herbst 2016 war der Verein wieder unter dem Namen St. Veit/Glan tätig.

Schulden vom Vorgängerclub übernommen

Laut Kreditschutzverband KSV1870 betragen die Passiva des Vereins 64.000 Euro. Der Verein habe Verbindlichkeiten des Vorgängervereins FC Alpe Adria übernommen, hieß es in der Aussendung des Kreditschutzverbandes am Montag. Obwohl der Fußballclub versucht habe, mit geringen finanziellen Mitteln am Spielbetrieb der Saison 2017/2018 teilzunehmen, musste er jetzt Konkurs anmelden. Nachdem zuletzt auch die Sportstätte – die Jacque-Lemans-Fußball-Arena - verloren ging, mussten die Fußballer nach Sörg auswandern. 15.000 Euro verlangte die Gemeinde pro Jahr für den Spielbetrieb in St. Veit. „Das konnten wir aber nicht bezahlen“, sagte Noch-Vereinsobmann Ernst Taumberger am Montag gegenüber dem ORF.

Auch Transfergeld steht aus

Mit der Auswanderung sei es wirtschaftlich weiter bergab gegangen, so Taumberger. Es folgte der freiwillige Neustart in der 2. Klasse – und heuer im Winter der endgültige Ausstieg aus dem Spielbetrieb. Laut Obmann Taumberger sei der Verein wirtschaftlich nicht mehr zu halten. Die Schulden des Vorgängervereins, weniger Einnahmen, Sponsoren die abgesprungen sind und ausstehende Transfergelder eines Kärntner Bundesligisten hätten zum Konkurs geführt. Zwölf Gläubiger sind betroffen. Die Schulden betragen 27.000 Euro. Ein Masseverwalter muss jetzt den Verein übernehmen und das Konkursverfahren abwickeln.