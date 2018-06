Grundmiete in Kärnten laut AK zu hoch

Die Arbeiterkammer (AK) Kärnten hat am Montag die Pläne der neuen Bundesregierung kritisiert. Präsident Günther Goach befürchtet Verschlechterungen für die Arbeitnehmer. Auch die hohen Mietpreise sind ihm ein Dorn im Auge.

Die Arbeiterkammer Kärnten übermittelt traditionell nach der Wahl einer neuen Landesregierung einen Forderungskatalog an die Regierungsmitglieder. Dieses Memorandum beinhaltet insgesamt 18 Punkte, darunter die Forderung nach mehr Kinderbetreuungseinrichtungen für unter Dreijährige, aber auch die Forderung nach günstigerem Wohnraum.

„Miete mehr als 50 Prozent des Gehalts“

„Aus unseren vielen Beratungsgesprächen wissen wir, wie wichtig die Betriebskosten für die Kärntnerinnen und Kärntner sind“, so Goach. Eine wesentliche Rolle spiele aber auch die Höhe der Grundmiete. „Wir nehmen als Richtwert 30 Prozent vom Einkommen an. Teilweise sind wir in Kärnten aber schon bei 50 Prozent und mehr.“

Wegfall von Überstundenzuschlägen möglich

Günther Goach kritisierte am Montag, einen Tag vor der Vollversammlung der Arbeiterkammer-Mitglieder, auch die Pläne der neuen Bundesregierung. Generell jage eine arbeitnehmerfeindliche Maßnahme die nächste, vor allem der Zwölfstundentag verbunden mit einer 60-Stunden-Woche würde massive Verschlechterungen mit sich bringen. „Dahinter stecke, dass die Überstundenzuschläge teilweise nicht mehr bezahlt werden, dagegen müsse man sich wappnen.“ Kritisiert wurden von Goach auch die geplanten Kürzungen beim Ausbildungsgeld in der überbetrieblichen Lehrausbildung und die Verschlechterungen bei der Altersteilzeit.