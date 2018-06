„Lagerhaus“ startet Onlineshops

Die Raiffeisen-Lagerhäuser setzen verstärkt auf Digitalisierung. Ab Juli gibt es den ersten Internetshop für Kärnten und Tirol, zwei weitere sind geplant. Der Standort Villach wird außerdem um sechs Millionen Euro ausgebaut.

In Kärnten und Tirol beschäftigt die Unser Lagerhaus Warenhandelsgesellschaft 1.150 Mitarbeiter an knapp 60 Standorten. Im vergangenen Jahr wurden 30 Mitarbeiter neu aufgenommen. Heuer startet die Firma auch den Onlineverkauf. Ab Juli geht der Lagerhaus-Internetshop online. Privatkunden können dort Waren von den 60 Standorten einsehen und bestellen. Eine weitere Onlineplattform wird heuer für die Gewerbekunden geschaffen, im nächsten Jahr wird es dann einen eigenen Internetshop für Landwirte geben.

Villach: Größere Verkaufs- und Ausstellungsfläche

Heuer und im kommenden Jahr wird der Standort Villach um sechs Millionen Euro erweitert, acht zusätzliche Mitarbeiter werden beschäftigt werden. Beim Haus- und Gartenmarkt würden 2.000 Quadratmeter zusätzliche Verkaufsfläche geschaffen, „insgesamt kommen wir in diesem Bereich dann auf 3.500 Quadratmeter Verkaufsfläche“, so Geschäftsführer Peter Messner. Im Baustoffbereich werden außerdem weitere Ausstellungsflächen, etwa für Türen und Fenster, geschaffen.

Umsatz um 30 Millionen Euro gesteigert

Am Montag wurde auch die Bilanz für das Jahr 2017 präsentiert. In Kärnten und Tirol wurde der Umsatz um über 30 Millionen Euro auf 490 Millionen Euro gesteigert, 75 Prozent des Umsatzes wurde in Kärnten erwirtschaftet. Grund für den höheren Umsatz seien die höheren Verkaufszahlen und das höhere Preisniveau von einzelnen Produkten, sagte Geschäftsführer Arthur Schifferl.