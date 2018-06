Polizei schnappt süchtigen Seriendieb

Binnen drei Wochen hat ein 25-jähriger Klagenfurter zahlreiche Diebstähle und Einbrüche begangen. Unter anderem stahl er aus Autos Sonnenbrillen im Wert von 20.000 Euro. Als Motiv gab der Mann seine Drogensucht an.

Seit Wochen sind die Kriminalisten dem Dieb auf der Spur. Wie die Polizei am Montag bekannt gab, konnte der 25-Jährige am Freitag festgenommen werden. Der Mann steht im Verdacht, seit 10. Mai mehrere Diebstähle und Einbrüche begangen zu haben. So stahl er im Raum Maria Saal und St. Veit 13 zum Teil mit Fahrradschlössern versperrte Fahrräder. Die Räder verkaufte der 25-Jährige zumeist noch am selben Tag in Klagenfurt an einen ungarischen Händler weiter.

Aus unversperrten Autos stahl der Mann Bargeld, Kredit- und Bankomatkarten, ein Mobiltelefon und eine Digitalkamera sowie Sonnenbrillen im Wert von ca. 20.000 Euro. Um zu seiner Beute zu kommen, brach der 25-Jährige bei mehreren Anwesen ein, dabei stieg er laut Polizei auch über fast zwei Meter hohe Zäune. Danach durchsuchte der Täter Garagen, Gartenhütten, Scheunen, Carports und die Autos.

Nach Hausdurchsuchung festgenommen

Am vergangenen Freitag durchsuchte die Polizei die Klagenfurter Wohnung des Mannes. Dabei wurden noch zwei gestohlene Sonnenbrillen und eine Fahrradlampe gefunden, den Rest seiner Beute hatte der 25-Jährige bereits an Unterhändler verkauft. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht, es besteht der Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 25-Jährige laut Polizei Großteils geständig, als Motiv gab er seine Heroin- und Kokainsucht an.