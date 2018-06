Sechs Verletzte nach Motorradunfällen

Ein 26 Jahre alter Steirer ist bei einem Unfall mit seinem Motorrad auf der Soboth in der Gemeinde Lavamünd schwer verletzt worden. Bei weiteren Motorradunfällen wurden fünf Personen verletzt.

Der Steirer war mit seinem Motorrad am Sonntagvormittag von Soboth kommend auf der Südsteirischen Grenzstraße (B69) in Richtung Lavamünd unterwegs. In Magdalensberg, Gemeinde Lavamünd, kam er in einer starken Linkskurve aufgrund eines Fahrfehlers zu Sturz. Er rutschte über den rechten Fahrbahnrand und blieb auf der Straßenböschung liegen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Unfall nach missglücktem Überholmanöver

Ebenfalls am Vormittag wollte ein 16 Jahre alter Lehrling aus Feldkirchen mit seinem Moped in Elbling in der Gemeinde Feldkirchen an die linke Straßenseite fahren. Gerade in dem Moment wollte ein 60 Jahre alter Motorradfahrer aus Oberösterreich den Lehrling überholen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, die Lenker stürzten und erlitten leichte Verletzungen.

Auch in der Gemeinde Paternion im Bezirk Villach Land stießen zwei Motorradfahrer zusammen, beide kommen aus Tirol. Ein 70 Jahre alter Mann fuhr einem vor ihm verkehrsbedingt anhaltenden 56 Jahre alten Mann auf. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt.

In einem Kreisverkehr in Wolfsberg übersah ein 23 Jahre alter Autolenker das Moped einer 16 Jahre alten Wolfsbergerin, die einen 16 Jahre alten Burschen am Sozius führte. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden 16-Jährigen leicht verletzt und von der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht.

Drei Verletzte nach Unfällen mit Fahrrädern

Auch bei Unfällen mit dem Fahrrad sind am Sonntag mehrere Personen verletzt worden. In Irschen wurde eine 45 Jahre alte Frau auf der Drautal Straße von einem unbekannten Pkw-Lenker überholt, der offensichtlich den seitlichen Sicherheitsabstand nicht einhielt. Beim Versuch nach rechts auszuweichen kam die Frau mit dem Fahrrad zu Sturz und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C7 in das Krankenhaus Lienz geflogen.

Auf der Wörthersee Süduferstraße kam ein 14 Jahre altes Mädchen aus Köttmannsdorf bei dem Versuch, von der Fahrbahn auf den Gehsteig zu lenken, zu Sturz. Ihre hinter ihr fahrende 38 Jahre alte Mutter wollte sofort zu Hilfe kommen, bremste aber ihr Mountainbike zu stark ab und überschlug sich. Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins Klinikum Klagenfurt gebracht.