Kanu Slalom: Silbermedaille für Kärntnerin

Die Kanu EM der Wildwasser Kanuten ging für Österreich mit einer Silbermedaille zu Ende. Die Kärntnerin Lisa Leitner vom KC Glanegg holte mit ihren Teamkolleginnen Corinna Kuhnle und Viktoria Wolffhardt den zweiten Platz im Teambewerb.

Das Trio Corinna Kuhnle/Lisa Leitner/Viktoria Wolffhardt musste sich nur Deutschland um 2,55 Sekunden geschlagen geben. Bronze ging an Gastgeber Tschechien. Mit der Silbermedaille von Corinna Kuhnle im Kajak-Einer war es die dritte EM-Medaille nach Gold am Vortag für Viktoria Wolffhardt im Canadier-Einer - mehr dazu in Zweimal Silber zum Abschluss in Prag.