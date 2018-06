44 Jahre alter Motorradfahrer in St. Andrä getötet

Ein 44 Jahre alter Motorradfahrer aus Wolfsberg ist bei einem Unfall in St. Andrä getötet worden. Er geriet in einer Kurve von der Fahrbahn und stürzte in einen Acker.

Kurz vor 13.00 Uhr war der Wolfsberger auf der Ettendorfer Straße (L143) in Richtung Süden unterwegs. Laut Polizei war der Mann vermutlich zu schnell unterwegs. Im Gemeindegebiet von St. Andrä übersah er eine Kurve und stürzte mit seiner Maschine 14 Meter in einen Acker. Dabei überschlug sich der Lenker samt dem Bike.

Eine 36 Jahre alte Frau, die nahe der Straße bei ihrem Haus mit Gartenarbeit beschäftigt war, wurde zur Unfallzeugin. Sie versuchte den verunglückten bis zum Eintreffen der Rettung wiederzubeleben. Die Notärztin konnte aber nur noch den Tod des Motorradfahrers feststellen.

