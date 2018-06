Feuerwehr rettete Hund „Coco“ von Fensterbank

Zur Rettung eines Schäfermischlings rückte am Samstagnachmittag die Villacher Feuerwehr aus. Das Tier mit dem Namen Coco stand auf der Fensterbank im zweiten Stock eines Wohnhauses und winselte. Die Feuerwehrleute konnten Coco retten.

Ein aufmerksamer Fußgänger bemerkte bei einem Wohnhaus in Villach, dass der Hund am äußeren Fensterbrett eines zweigeschossigen Mehrparteienhauses stand und alarmierte die Feuerwehr, sagte Einsatzleiter Martin Regenfelder von der Hauptfeuerwache Villach. Die Jalousie des Fensters war nur zehn Zentimeter geöffnet, der Hund wagte es nicht, durch den schmalen Spalt in die Wohnung zu steigen und winselte.

Hauptfeuerwache Villach

Coco mit Drehleiter befreit

Nachdem die Besitzer der Wohnung nicht anzutreffen waren, wurde der belgische Schäfermischling mit der Drehleiter aus seiner misslichen Lage befreit. Während einer der Feuerwehrleute mit dem Drehleiterkorb langsam und behutsam an das Fensterbrett gefahren wurde, spannten die anderen Feuerwehrleute am Boden ein Netz, weil die Reaktion des Hundes nicht genau abgeschätzt werden konnte.

Unter gutem Zureden gelang es, den Hund sicher in den Drehleiterkorb zu heben. Am Boden angekommen wurde Coco sofort mit Wasser versorgt. Er zeigte sich sichtlich erleichtert und zutraulich. Nach rund 30 Minuten kam der Besitzer nach Hause und konnte ihm übergeben werden.

Hauptfeuerwache Villach

Einsätze wegen Vogel und Schlange

Schon am Vormittag wurde die Villacher Feuerwehr zu einem Einsatz wegen eines Tieres gerufen. Ein Vogel hatte sich in einen Supermarkt verirrt. Die Feuerwehr durchsuchte das Geschäft und die Eingangshalle, konnte den Vogel aber nicht finden. Vorsorglich wurden alle Oberlichten und Fenster geöffnet, um dem Vogel die Möglichkeit der Flucht zu geben.

Kurz vor Mittag meldeten die Bewohner eines Einfamilienhauses eine etwa einen Meter lange Schlange in ihrer Garage. Die Feuerwehr konnte die Schlange hinter einem Kasten finden. Es handelte sich um eine ungiftige Äskulapnatter. Um das Tier zu bekommen, musste die Feuerwehr den Kasten ausräumen und von der Wand abschrauben. Danach wurde die Schlange in einem nahe gelegenen Waldstück frei gelassen.