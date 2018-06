Tödlicher Paragleiterunfall im Drautal

Ein Gleitschirmpilot ist bei Berg im Drautal tödlich verunglückt. Der 61 Jahre alte Mann aus der Steiermark startete seinen Flug Freitagmittag auf der Emberger Alm. Samstagfrüh wurde der Verunglückte im Bereich der Hohen Grände leblos aufgefunden.

Der 61 Jahre alte Mann aus Bruck an der Mur startete auf der Emberger Alm in der Gemeinde Berg im Drautal mit seinem Gleitschirm am Freitag kurz nach Mittag. Ziel war der Landeplatz in Greifenburg. Weil der 61-Jährige bis 18.00 Uhr nicht wie vereinbart im Tal ankam, alarmierten Angehörige die Einsatzkräfte.

Mit Notschirm im felsigen Gelände abgestürzt

Mit dem Polizeihubschrauber „Libelle Kärnten“ wurde ein Suchflug durchgeführt. Der Steirer wurde aber vorerst nicht gefunden. Der Flug musste wegen eines schweren Gewitters um 20.30 Uhr abgebrochen werden. Ab 2.00 Uhr wurde die Suche mit dem Hubschrauber-Flir wieder aufgenommen.

Um genauere Koordinaten zu erhalten, wo sich der Gleitschirmpilot befindet, wurde noch in der Nacht ein Spezialgerät aus Wien angefordert. Mit diesem Gerät können Mobiltelefone punktgenau geortet werden. Die Hubschrauberbesatzung konnte den abgestürzten Gleitschirmpiloten gegen 4.00 Uhr finden. Die Leiche des Mannes wies schwere Kopfverletzungen auf, daneben lag der ausgelöste Notschirm. Die Polizei vermutet, dass der 61 Jahre alte Mann auf seinem Flug in Turbulenzen geriet und noch versucht hatte, sich mit dem Notschirm zu retten.

44-Jährige überstand Absturz unverletzt

Eine 44 Jahre alte Frau aus Deutschland ist am Freitag mit ihrem Paragleiter in der Nähe der Emberger Alm abgestürzt. Sie überstand den Absturz aus 150 Meter Höhe unverletzt - mehr dazu in Unverletzt trotz 150 Meter-Absturz (kaernten.ORF,.at; 1.6.2018).