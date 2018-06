Neuerlich Muren und überflutete Keller

Die starken Regenfälle in der Nacht auf Samstag haben die Feuerwehren in Kärnten vor allem im oberen Gurktal vor große Herausforderungen gestellt. 60 Einsätze wurden laut Landesalarm- und Warnzentrale seit Freitagabend gemeldet.

Die Gewitter betrafen vor allem die Regionen zwischen Klein Sankt Paul, Weitensfeld bis nach Trebesing. Wieder mussten überflutete Keller ausgepumpt und Muren beseitigt werden. Die Görtschitztal Straße (B 92) wurde an meheren Stellen überflutet. In Klein St. Paul wurde wurde eine Gleisanlage vom Geröll verlegt. Am Fladnitzweg stürzten mehrere Bäume, aufgrund des aufgeweichten Bodens um. Weiters wurden noch mehrere Keller von Wohnhäusern überflutet. Auch das Kulturhaus wurde wieder überflutet.

In Oberallach im Gemeindegebiet von Trebesing, beschädigte eine Mure ein Stallgebäude. Nach Auskunft der Polizei wurde aber niemand verletzt. Zuletzt haben Unwetter am Donnerstag für Einsätze gesorgt - mehr dazu in Wohnhaus wegen Unwetters evakuiert (kaernten.ORF.at; 1.6.2018).

Bachhiesel

Lavanttal erneut betroffen

Und auch aus dem Bezirk Wolfsberg werden Schäden nach Unwettern gemeldet. Noch immer ist fraglich, ob am kommenden Montag der Betrieb in der Volksschule Sankt Ulrich in der Gemeinde St. Andrä wieder aufgenommen werden kann. Auch hier müssen noch Schlammassen aus dem Gebäude geräumt werden. 21 Wohnhauskeller wurden in diesem Bereich ebenfalls verschlammt.

Die Gemmersdorfer Landesstraße im Bereich von Eitweg und St. Ulrich wurde auf einer Länge von etwa 1,5 Kilometer so stark verschlammt, dass sie gesperrt werden musste. Um 21.20 Uhr wurde die Straße wieder für den Verkehr frei gegeben.

Unwetter in Steiermark und Burgenland

Massive Unwetter gab es am Freitagnachmittag auch in der Steiermark und im Burgenland. Die Einsatzkräfte kämpften mit Starkregen, Hagel und Überschwemmungen. Die Unwettergefahr ist aber noch nicht vorbei. Am Wochenende werden Gewitter und Regen erwartet - mehr dazu in ORF.at.