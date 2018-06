Unverletzt trotz 150 Meter-Absturz

Eine 44 Jahre alte Frau aus Deutschland ist am Freitag mit ihrem Paragleiter in der Nähe der Emberger Alm abgestürzt. Das Fluggerät hatte sich eingeklappt und unkontrolliert gedreht. Die Frau stürzte 150 Meter ab, blieb aber unverletzt.

Eine 44-jährige Frau aus Deutschland startete gegen Mittag auf der in 1.750 Meter Seehöhe gelegenen Emberger Alm. Schon nach wenigen Minuten Flugzeit klappte der Paragleiter zuerst einseitig und schließlich auf beiden Seiten ein.

Das Sportgerät begann sich nach Angaben der Pilotin unkontrolliert zu drehen. Die Frau konnte noch den Notschirm ziehen und stürzte daraufhin aus einer Höhe von ca. 150 Meter in den darunter liegenden Wald ab.

Mit Notschirm in Baumkrone gerettet

Die Deutsche blieb mit ihrem Fluggerät in einer Fichte in 20 Meter Höhe hängen, wurde bei dem Absturz aber nicht verletzt. Sie verständigte telefonisch ihren Mann, der im Fliegercamp in Greifenburg auf sie gewartet hatte. Dieser setzte die Rettungskette in Gang. Die Bergrettung Oberes Drautal barg die Deutsche mit drei Mann aus der Baumkrone. Der Paragleiter wurde durch den Unfall stark beschädigt.

Link: