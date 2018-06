Tödlicher Sturz in Keller

Ein 87-jähriger Pensionist ist am Freitag im Keller seines Hauses in Feistritz gestürzt und an den Folgen dieses Unfalles gestorben. Gefunden wurde der Mann von seinem Sohn, die Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Der Pensionist war am Vormittag in den Keller seines Wohnhauses gegangen, dabei dürfte es zum tödlichen Sturz gekommen sein. Der Sohn des Mannes hörte Geräusche und ging in den Keller, um nach seinem Vater zu sehen. Er fand seinen Vater im Heizraum mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegend vor.

Todesursache: Schädelhirntrauma

Der Sohn verständigte die Rettungskräfte und führte sofort Wiederbelebungsmaßnahmen durch, die durch die Mannschaft des Rettungshubschraubers fortgesetzt wurden. Diese verliefen aber negativ, der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Als Todesursache wurde ein Schädelhirntrauma festgestellt, ein Fremdverschulden liegt laut Polizei nicht vor.

Zu einem tödlichen Sturz war es im Februar auch in Feldkirchen gekommen. Beim „Gassi gehen“ mit ihrem Hund stürzte eine 73-jährige Frau vor ihrem Haus und zog sich schwere Kopfverletzungen zu - mehr dazu in Tödlicher Sturz beim „Gassi gehen“.