Weiter Straßensperren nach Unwettern

Nach den Unwettern in den Bezirken Spittal und St. Veit dauern die Aufräumarbeiten am Freitag an. Die Katschberg-Straße ist voraussichtlich noch bis Mittag gesperrt. Die Straße in der Inneren Wimitz muss noch für Tage gesperrt bleiben.

Am Donnerstag gab es im Raum Spittal und im Görtschitztal rund 70 Einsätze nach Gewittern mit Starkregen und Hagel. Es kam zu Überflutungen und Vermurungen - mehr dazu in Unwetter: Wieder Großeinsatz für Feuerwehren. Binnen Minuten gingen bei der Landesalarm- und Warnzentrale am Donnerstag rund 70 Notrufe ein, allein im Raum Spittal und Seeboden waren 230 Feuerwehrleute im Einsatz.

Feuerwehr Spittal

Die Katschberg-Straße konnte in der Nacht nicht mehr freigeräumt werden und musste gesperrt bleiben. Der Verkehr wurde über die Trebesinger Straße und die Tauernautobahn (A10) umgeleitet. Voraussichtlich bis Freitagmittag sollte die Straße wieder befahrbar sein.

Landesgeologe gibt Entwarnung

Nach den schweren Unwetter in Seeboden inspizierte Landesgeologe Dieter Tanner Freitagfrüh vom Polizeihubschrauber aus die Lage. Schlamm und Geröll sei in die Gräben und Bäche geschwemmt worden und habe zu den Vermurungen geführt, sagte Tanner. Mittlerweile sei die Gefahr jedoch gebannt.

APA/PHILIP STOTTER

In der Gemeinde Frauenstein ist aufgrund einer Vermurung die Straße in der Inneren Wimitz gesperrt. Die Aufräumarbeiten werden voraussichtlich bis Anfang nächster Woche dauern. Die Gehöfte hinter der Mure sind über die Ortschaft Steinbichl erreichbar.

Georg Bachhiesl

