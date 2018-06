Unfallwagen landete beinahe in Pool

Nur knapp ist ein Unfallwagen am Donnerstag an einem Pool vorbeigeschlittert. Der 84-jährige Autolenker war in Ebenthal mit seinem Pkw von der Straße abgekommen, er und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt.

Der Autolenker, ein 84-jähriger Pensionist aus Klagenfurt, geriet am Donnerstagnachmittag mit seinem Pkw auf der Miegerer Straße in Ebenthal bei Klagenfurt auf das Straßenbankett. Der Wagen stieß gegen eine Leitschiene und überschlug sich über eine steil abfallende Böschung. Das Auto landete im Garten eines angrenzenden Wohnhauses, wurde am Pool vorbei katapultiert und landete schließlich auf dem Dach.

Der Pensionist und seine 84-jährige Frau wurden im Pkw eingeklemmt, sie mussten von der Feuerwehr aus dem total beschädigten Auto befreit werden. Beide erlitten schwere Verletzungen, nach notärztlicher Erstversorgung wurden die beiden Pensionisten von der Rettung ins Klinikum und das UKH Klagenfurt gebracht.

