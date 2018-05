Wohnhaus bei Brand schwer beschädigt

Ein Wohnhaus in Reifnitz ist Donnerstagfrüh bei einem Brand schwer beschädigt worden. Obergeschoß und Dachstuhl brannten komplett aus. Nun wird die Brandursache ermittelt.

Fest steht bislang, dass der Brand gegen 2.00 Uhr in der Küche des Obergeschoßes ausbrach. Der 22-jährige Sohn des 45-jährigen Hausbesitzers war zu diesem Zeitpunkt allein im Haus. Als die Polizei eintraf, hatte sich der junge Mann bereits ins Freie gerettet.

Vier Feuerwehren waren mit 50 Feuerwehrleuten und mehreren Löschfahrzeugen im Einsatz. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehren brannten Obergeschoß und Dachstuhl komplett aus. Laut Polizei konnte der 22-Jährige keine Hinweise zur Brandursache geben, Ermittlungen zur Brandursache wurden deswegen aufgenommen.

St. Veit: Brand durch überhitztes Öl

Auch in St. Veit kam es in der Nacht zu einem Wohnhausbrand. Der 27-jährige Bewohner hatte eine Pfanne mit Öl auf den Herd gestellt und war eingeschlafen. Ein aufmerksamer Nachbar schlug Alarm. Die FF St. Veit/ konnte den 27-Jährigen aus der Wohnung bergen, er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus St. Veit gebracht.