Zahl der Fahrzeugbrände steigt

Die Zahl der Fahrzeugbrände steigt. Im Schnitt müssen die Kärntner Feuerwehren jeden dritten Tag zu einem Fahrzeugbrand ausrücken. Experten raten, stets einen Feuerlöscher im Auto zu haben.

Mit der Zahl der Autos steigt die Zahl der Brände, das belegt auch die Statistik der Kärntner Feuerwehren. Im letzten Jahr sind auf Kärntens Straßen 62 Autos und 21 Lkws in Brand geraten. Schon mit Hilfe eines zwei Kilo schweren Pulverlöschers könnten die meisten Autobrände bereits im Anfangsstadium wirkungsvoll bekämpft werden. „Auch ein Autobrand beginnt klein“, sagt Dietmar Schreier, Leiter der Landeskommission für Brandverhütung in Kärnten.

Bei einem beginnenden Fahrzeugbrand rät der Experte, das Fahrzeug sicher zu parken, „dann die Zündung ausschalten und die Warnblinkanlage einschalten. Und nicht vergessen, vor dem Aussteigen die Motorhaube entriegeln.“ Erst dann sollte man einen Löschversuch starten.

„Explosionen nur in Hollywood-Filmen“

Dass man sich beim Löschen eines Fahrzeugbrandes in eine Gefahrensituation begeben könnte, ist laut Dietmar Schreier nicht zu befürchten. Auto-Explosionen gebe es meist nur in Hollywood-Filmen vorkommen. Bei einem beginnenden Pkw-Brand gebe es kaum einen Grund, sich vor einer Explosion des Tanks zu fürchten.

Vorsicht bei Benzingeruch

Zu Vorsicht rät der Experte allerdings, wenn es in der Nähe eines Unfallfahrzeuges nach Benzin riecht, das Auto aber nicht brennt. In diesem Fall kann eine kleine Zündquelle genügen, damit die ausgetretenen Treibstoff-Dämpfe in Brand geraten.