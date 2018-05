130 Kilo schwere Holzfigur gestohlen

In den Ossiacher Tauern ist auf einem Wanderpfad eine 130 Kiloschwere Holzfigur, die eine Wassernixe darstellt, gestohlen worden. Die Täter schnitten die mehrere tausend Euro teure Figur vermutlich mit einer Motorsäge vom Sockel.

Die Figur wurde vermutlich bereits am Wochenende gestohlen. Eindeutige Spuren weisen darauf hin, dass die Figur mit einer Motorsäge vom Sockel geschnitten wurde. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Es dürften mehrere Täter gewesen sein, die beim Burgherrenpfad in den Ossiacher Tauern zugeschlagen haben. Sie dürften die Figur zum Transport in ein Fahrzeug verladen haben. Die Polizei konnte Reifenspuren sicherstellen.

6.000 Euro Schaden

Der Schaden beträgt an die 6.000 Euro, sagte der Vorsitzende des Tourismusverbandes Villach, Gerhard Stroitz. Unklar sei auch das Motiv der Täter. Stroitz sagte, er habe kaum Hoffnung, dass die Holzfigur wieder auftauchen könnte. Deshalb wird nun überlegt, in Zukunft eine Figur aufzustellen, die sich nicht mehr so einfach stehlen lässt. Die Figur wird daher nicht mehr aus Holz, sondern aus einem anderen Material sein.

Der Burgherrenpfad in den Ossiacher Tauern wurde erst im Vorjahr um 130.000 Euro neu errichtet. Neben der gestohlenen Holzjungfrau wurden auch noch andere Holzfiguren entlang des Rundganges aufgestellt.